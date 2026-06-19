Тренер збірної Англії може не погодитися на зміни в розташуванні фотографів від ФІФА

ФІФА змінила розташування фотографів на матчах після скарги головного тренера збірної Англії Томаса Тухеля, проте фахівець може не погодитися на запропоновані умови.

Про це повідомляє Daily Mail.

Організатори змусили репортерів розміщуватися щільніше перед стартовим свистком, а тренерським штабам наказали зміститися ліворуч або праворуч.

Тухель навряд чи позитивно відреагує на спробу посунути його з технічної зони, оскільки раніше вимагав саме переміщення фотографів в один бік для забезпечення вільного огляду під час виконання національного гімну.

Усе тому, що перед першим матчем збірної Англії головний тренер не зміг розгледіти власних гравців через натовп репортерів.

Нагадаємо, що ФІФА перед цьогорічним мундіалем внесла кардинальні зміни у передматчеву церемонію.

Зауважимо, що поєдинок Англія – Хорватія закінчився перемогою "трьох левів" з рахунком 4:2. Головним героєм матчу став англійський нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн, який оформив дубль у ворота "шашкових", ставши найкращим гравцем зустрічі.

У наступному турі англійці зіграють проти Гани. Поєдинок запланований на 23 червня та стартує о 23:00 (за київським часом).