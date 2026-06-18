Слід віддати належне тренеру: Кейн розповів про мотиваційну промову Тухеля у матчі з Хорватією на ЧС-2026

Центральний нападник збірної Англії та мюнхенської Баварії Гаррі Кейн розповів про промову Томаса Тухеля перед другим таймом матчу проти Хорватії у першому турі чемпіонату світу 2026-го року та відзначив, що команда грала на повну силу, й саме такий рівень потрібно демонструвати у кожній грі.

Його слова передає пресслужба ФІФА.

"Я вважаю, що це була гра з двома різними таймами. У першому таймі ми грали непогано. Дуже прикро, що пропустили гол саме таким чином.

Слід віддати належне тренеру: під час перерви він виступив перед нами з промовою, ніби кажучи: „Слухайте, якщо ми й програємо, то тільки по-своєму", – і ви це побачили по тому, як ми вийшли на другий тайм.

Ми грали на повну, і вони не змогли з цим впоратися. Саме такий рівень ми маємо демонструвати в кожному матчі, тож велика подяка всім – це був перший матч турніру, і ми здобули чудовий результат проти топ-команди".