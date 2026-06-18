Беллінгем побив рекорд легенди збірної Німеччини

Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем побив рекорд відомого ексфорварда збірної Німеччини Лукаса Подольскі.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Беллінгем вийшов у основі збірної Англії на матч 1 туру ЧС-2026 проти Хорватії (перемога 4:2). Таким чином, у віці 22 років і 353 днів він став наймолодшим європейським гравцем, який взяв участь у 4 крупних турнірах на рівні збірних (чемпіонати світу та Європи). Попередній рекорд належав Подольскі – 23 рокі та 4 дні. Сам німець нещодавно завершив кар'єру.

На 47 хвилині матчу проти Хорватії Беллінгем забив гол, що дозволило йому встановити ще один рекорд. Для нього це сьомий гол за збірну Англії, і 4 з них були забиті саме на крупних турнірах (ЧС та ЧЄ). Це найвищий відсоток (57%) серед усіх гравців, які забили за збірну Англії щонайменше 5 голів.