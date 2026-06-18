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Беллінгем побив рекорд легенди збірної Німеччини

Олег Дідух — 18 червня 2026, 13:02
Беллінгем побив рекорд легенди збірної Німеччини
Джуд Беллінгем
Getty Images

Півзахисник Реала та збірної Англії Джуд Беллінгем побив рекорд відомого ексфорварда збірної Німеччини Лукаса Подольскі.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Беллінгем вийшов у основі збірної Англії на матч 1 туру ЧС-2026 проти Хорватії (перемога 4:2). Таким чином, у віці 22 років і 353 днів він став наймолодшим європейським гравцем, який взяв участь у 4 крупних турнірах на рівні збірних (чемпіонати світу та Європи). Попередній рекорд належав Подольскі – 23 рокі та 4 дні. Сам німець нещодавно завершив кар'єру.

На 47 хвилині матчу проти Хорватії Беллінгем забив гол, що дозволило йому встановити ще один рекорд. Для нього це сьомий гол за збірну Англії, і 4 з них були забиті саме на крупних турнірах (ЧС та ЧЄ). Це найвищий відсоток (57%) серед усіх гравців, які забили за збірну Англії щонайменше 5 голів.

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Джуд Беллінгем

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