Сподіваюся, це не останній гол: Кейн – про рекорд результативності за збірну Англії на ЧС

Капітан команди Англії Гаррі Кейн поділився враженнями після того, як зрівнявся з Гарі Лінекером по кількості голів за збірну на чемпіонатах світу в матчі проти Хорватії.

Його слова наводить Daily Mail.

"Приємно дістатися до двозначного числа, як і він (Лінекер – прим). Сподіваюся, це не останній мій гол на цьому ЧС".

Також він підсумував перемогу в матчі першого туру чемпіонату світу-2026 та поділився очікуванням від наступних поєдинків групового етапу.

"Завжди хочеться розпочати турнір з перемоги, особливо проти суперника рівня Хорватії. Це топкоманда, тому ми розуміли, наскільки важливо почати з правильної ноти. Це створює хороший доробок на наступні дві гри. Те, як ми грали, особливо наш перформанс у другому таймі – це дійсно високий рівень. Це додає куражу, і, сподіваюся, ми зможемо вийти з групи, здобувши ще кілька перемог".

Окрім цього Кейн розповів як команда готувалася до поєдинку проти Хорватії.

"У першу ж ніч після приїзду ми влаштували барбекю в готелі. Його приготував Мітч, один із наших шефів, разом із місцевими майстрами. Це було неймовірно".

Зазвичай дієта збірної Англії суворо контролюється кухарями команди, щоб гравці перебували в пікових кондиціях. Однак, аби розбавити рутину, вони часто влаштовують тематичні вечори з кухнями різних народів світу та вечеряють на свіжому повітрі для згуртування колективу.

Зауважимо, що поєдинок Англія – Хорватія закінчився перемогою "трьох левів" з рахунком 4:2. Головним героєм матчу став Гаррі Кейн, який оформив дубль у ворота "шашкових" і став найкращим гравцем зустрічі.

У наступному турі англійці зіграють проти Гани. Поєдинок запланований на 23 червня та стартує о 23:00 (за київським часом).