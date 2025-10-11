Довбик назвав футболіста минулого, якого хотів би повернути до збірної України

Нападник Роми Артем Довбик назвав гравця минулого, якого хотів би знову побачити у збірній України.

Форвард поспілкувався з каналом ВЗБІРНА.

"Коноплянку би повернув. Для мене, як для нападника, дуже важливу роль відіграють вінгери. Євген був фантастичним – він робив результат та створював велику кількість моментів для нападників", – розповів Довбик.

Нагадаємо, напередодні збірна України перемогла Ісландію та вийшла на друге місце в турнірній таблиці групи, маючи в активі 4 очки.

У четвертому турі збірна України 13 жовтня зіграє проти Азербайджану - стартовий свисток заплановано на 21:45 за київським часом.

Раніше визначилась бригада арбітрів, яка обслуговуватиме цей поєдинок.