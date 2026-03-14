Довбик через травму достроково завершив поточний клубний сезон – ЗМІ

Український нападник Роми Артем Довбик через травму більше не зіграє за клуб у поточному сезоні.

Про це повідомляє Il Messaggero.

За інформацією джерела, кілька днів тому ще залишалася слабка надія, що 28-річний форвард зможе повернутися на поле в останніх трьох-чотирьох турах Серії А, однак тепер стверджується, що цього не станеться.

У поточному сезоні Довбик провів за римський клуб 17 поєдинків, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, у січні цього року Артем переніс хірургічне втручання на травмованих зв'язках стегна.