Рома влітку позбудеться нападника, який більше не входить у плани Гасперіні

Рома ухвалила рішення не викуповувати контракт форварда Евана Фергюсона, який до кінця сезону був орендований римським клубом у Брайтона.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, влітку "вовки" перебудують лінію атаки, а сам ірландець не входить у плани Джан П'єро Гасперіні.

У поточному сезоні 21-річний нападник забив 5 голів і зробив 2 асисти. Еван також був змушений перенести операцію на гомілковостопному суглобі, тож клубний сезон для нього вже завершений.

У другій частині сезону основним форвардом Роми став Донієлл Мален, який забив 7 голів у 11 матчах Серії А.

Зазначимо, що ще один нападник Роми, а саме українець Артем Довбик, також переніс хірургічне втручання на травмованих зв'язках стегна.