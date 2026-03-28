Довбик ще може дограти клубний сезон за Рому: ЗМІ розкрили деталі

Український форвард Роми Артем Довбик ще має шанс зіграти за римський клуб у поточному сезоні.

Про це повідомляє Roma Press з посиланням на Corriere dello Sport.

За даними джерела, наступного тижня він пройде детальне обстеження, яке визначить його шанси до повернення у склад "джаллороссі".

Раніше була інформація, що Артем вибув до кінця сезону.

У поточному сезоні Довбик провів за римський клуб 17 поєдинків, у яких відзначився трьома забитими м'ячами та двома результативними передачами.

Нагадаємо, у січні цього року Артем переніс хірургічне втручання на травмованих зв'язках стегна.