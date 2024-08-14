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Дмитро Бабенко — про відставку Любеновича: Це марення божевільного

Андрій Яросименко — 14 серпня, 15:06
Дмитро Бабенко — про відставку Любеновича: Це марення божевільного

Асистент головного тренера Миная Дмитро Бабенко спростував інформацію про відставку Желько Любеновича з посади наставника клубу.

Його слова передає Tribuna.com.

"Всі на місці, всі працюють зараз. Навіть не знаю, що вам сказати. І вчора, і сьогодні всі були на тренуванні. Для мене взагалі якось смішно. Ми як працювали, так і працюємо. Все за планом. Ніяких не було взагалі якихось питань про відставки чи звільнення. Це марення божевільного", — сказав Бабенко.

Нагадаємо, Любенович очолив закарпатців наприкінці грудня 2023 року, під його керівництвом клуб провів весняну частину тогорічного чемпіонату України, але не зміг зберегти прописку в УПЛ, посівши 15 місце у підсумковому рейтингу.

На початку сезону-2024/25 Минай отримав можливість повернутися у найвищий дивізіон, адже після зняття Дніпра-1 з чемпіонату України, виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра.

У півфіналі турніру закарпатці здолали Епіцентр за підсумками серії пенальті, але у фіналі розгромно поступилися Лівому Берегу.

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Желько Любенович

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