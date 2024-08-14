Наставник Миная подав у відставку після перемоги над Скалою 1911

Сербський фахівець Желько Любенович подав у відставку з посади головного тренера Миная.

Про це повідомляє Sport.ua.

За інформацією джерела, після перемоги над Скалою 1911 у матчі другого етапу Кубка України наставник покинув клуб. Зазначається, що причина такого рішення невідома. Своє крайнє тренування закарпатська команда проводила без Желько.

Нагадаємо, Любенович очолив закарпатців наприкінці грудня 2023 року, під його керівництвом клуб провів весняну частину тогорічного чемпіонату України, але не зміг зберегти прописку в УПЛ, посівши 15 місце у підсумковому рейтингу.

На початку сезону-2024/25 Минай отримав можливість повернутися у найвищий дивізіон, адже після зняття Дніпра-1 з чемпіонату України, виконавчий комітет УАФ затвердив проведення перехідного турніру за участі Миная, Металіста 1925, Лівого берега та Епіцентра. У півфіналі турніру закарпатці здолали Епіцентр за підсумками серії пенальті, але у фіналі розгромно поступилися Лівому Берегу.