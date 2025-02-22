Гол Батісти в дебютній грі приніс Поліссю перемогу над Інгульцем

Житомирське Полісся здобуло мінімальну перемогу над Інгульцем з Петрового у матчі 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Факундо Батіста – зимове придбання "вовків". Він є найдорожчим трансфером Полісся в історії.

Проте варто зазначити, що Батіста також багато нагод змарнував, зокрема в нього був нереалізований вихід віч-на-віч. А результативний удар нападник завдавав по порожніх воротах після неймовірної комбінації.

ФК Полісся

І якщо в Полісся були проблеми з реалізацією, то в Інгульця навіть зі створенням моментів. За всю гру підопічні Василя Кобіна не завдали жодного удару у ствір воріт. Щоправда, одного разу м'яч влучив у поперечину, але на тому гострі моменти в Інгульця завершилися.

Чемпіонат України – УПЛ

18 тур, 22 лютого

Інгулець – Полісся 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 63 Батіста

Інгулець: Паламарчук – Бенедюк, Катрич, Малиш, Жовтенко, Лосенко, П’ятов, Сад, Волохатий, Могильний (75 Гаджук), Пушкарьов

Полісся: Волинець – Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко, Таллес (Гонсалвеш 84), Андрієвський (Мельниченко 73), Йосефі (Назаренко 62), Гуцуляк (Пайшау 84), Крушинський, Батіста (Лєднєв 73)

Попередження: Бенедюк 68 – Майсурадзе 17, Сарапій 57 (пропускає наступну гру)

Ця перемога дозволила житомирцям скоротити відставання від єврокубкового 4 місця. Його посідає Кривбас, який напередодні сенсаційно програв Вересу. У Полісся тепер 30 очок, а криворіжці мають 31.

Що ж стосується Інгульця, то клуб продовжує перебувати на останній позиції в турнірній таблиці. У клубу 9 балів та відставання від зони перехідних матчів на 6 пунктів.