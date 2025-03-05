Полісся оголосило про призначення Шевчука на посаду спортивного директора
Житомирське Полісся оголосило про призначення В'ячеслава Шевчука на посаду спортивного директора команди.
Про це повідомляє пресслужба "вовків".
Найкращі роки футбольної кар'єри Шевчук провів у Шахтарі, де сім разів ставав чемпіоном України, п'ять разів виграва Кубок країни та тріумфував у Кубку УЄФА (нині Ліга Європи).
Згодом ексфутболіст працював головним тренером Олімпіка, директором Вереса та генеральним менеджером Руха.
У Житомирі Шевчук відповідатиме за залучення та розвиток молодих талантів в академії, Полісся-2 та основній команді. Серед його обов’язків також буде формування кадрового потенціалу команди, включаючи трансфери, скаутинг і селекцію.
Нагадаємо, що напередодні житомирський колектив звільнив Даріо Друді з посади спортивного директора.