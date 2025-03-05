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Полісся оголосило про призначення Шевчука на посаду спортивного директора

Володимир Максименко — 5 березня 2025, 12:47
В'ячеслав Шевчук - спортир Полісся
В'ячеслав Шевчук
ФК Полісся

Житомирське Полісся оголосило про призначення В'ячеслава Шевчука на посаду спортивного директора команди.

Про це повідомляє пресслужба "вовків".

Найкращі роки футбольної кар'єри Шевчук провів у Шахтарі, де сім разів ставав чемпіоном України, п'ять разів виграва Кубок країни та тріумфував у Кубку УЄФА (нині Ліга Європи).

Згодом ексфутболіст працював головним тренером Олімпіка, директором Вереса та генеральним менеджером Руха.

У Житомирі Шевчук відповідатиме за залучення та розвиток молодих талантів в академії, Полісся-2 та основній команді. Серед його обов’язків також буде формування кадрового потенціалу команди, включаючи трансфери, скаутинг і селекцію.

Нагадаємо, що напередодні житомирський колектив звільнив Даріо Друді з посади спортивного директора.

Полісся Чемпіонат України, УПЛ В'ячеслав Шевчук

В'ячеслав Шевчук

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