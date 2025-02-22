Житомирське Полісся припинило співпрацю зі спортивним директором Даріо Друді.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

У Поліссі аргентинець пропрацював дев'ять місяців.

" Висловлюємо подяку Даріо Друді за вклад у розвиток клубу. Протягом свого перебування Даріо Друді займався кількома важливими напрямами, серед яких пріоритетним був розвиток дитячо-юнацького сектору. паразитичного грибка", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, аргентинець до Полісся був асистентом головного тренера львівських Карпат, а також виконував обов'язки наставника Зірки. Він має досвід роботи у Монако та Альмерії.

Раніше повідомлялося, що Полісся вирішило повернути в розташування клубу скандального легіонера, однак поки тренуватися він буде з другою командою.