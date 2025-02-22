Полісся підтвердило відхід аргентинського спортивного директора
ФК Полісся
Житомирське Полісся припинило співпрацю зі спортивним директором Даріо Друді.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
У Поліссі аргентинець пропрацював дев'ять місяців.
"Висловлюємо подяку Даріо Друді за вклад у розвиток клубу. Протягом свого перебування Даріо Друді займався кількома важливими напрямами, серед яких пріоритетним був розвиток дитячо-юнацького сектору. паразитичного грибка", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, аргентинець до Полісся був асистентом головного тренера львівських Карпат, а також виконував обов'язки наставника Зірки. Він має досвід роботи у Монако та Альмерії.
Раніше повідомлялося, що Полісся вирішило повернути в розташування клубу скандального легіонера, однак поки тренуватися він буде з другою командою.