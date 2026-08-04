Челсі прагне підписати першого номера збірної Португалії

Перший номер Порту Діогу Кошта є пріоритетною ціллю лондонського Челсі на голкіперську позицію.

Про це інформує Mundo Deportivo,

Керівництво "аристократів" готове виділити на цей трансфер 60 мільйонів євро. Саме така клаусула прописана у контракті 26-річного воротаря "драконів", яку незабаром готові активувати лондонці.

Чинна угода Кошти з португальським клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 40 мільйонів євро.

Відзначимо, що Діогу виступає за першу команду Порту з літа 2019-го. Відтоді провів за "синьо-білих" 247 матчів, у яких пропустив 201 гол та відіграв 109 ігор на нуль.

Також за його спиною 48 поєдинків за збірну Португалії, з якою дістався до 1/8 фіналу ЧС-2026.

Раніше Челсі оголосив про підписання колишнього капітана Ліверпуля Джордана Гендерсона. Також до тренувань із "аристократами" після допінгового скандалу повернувся Михайло Мудрик, якого вже сватають в оренду у французький Страсбур.