Манчестер Сіті влітку спробує підписати голкіпера Порту

Голкіпер Порту Діогу Кошта влітку може перебратися в Англійську Прем'єр-лігу.

Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, 25-річний португальський воротар є пріоритетною ціллю для Манчестер Сіті, який шукає заміну Едерсону.

У поточному сезоні Кошта провів 34 матчі, пропустив 37 голів та 15 матчів зіграв "на нуль".

Раніше головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола прокоментував відсутність Ерлінга Голанда у матчі проти Ліверпуля (0:2) та розповів, коли варто чекати на повернення форварда.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті програв Ліверпулю на "Етіхаді", проте навіть за такого результату Жузеп Гвардіола побачив перспективу в своїй команді.