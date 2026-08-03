Мудрик провів перше тренування з Челсі після дискваліфікації

Український вінгер Михайло Мудрик уперше взяв участь у тренуванні лондонського Челсі після скасування дискваліфікації за порушення антидопінгових правил.

Пресслужба англійського клубу опублікувала відео, на якому 25-річний гравець розпочинає тренування з партнерами по команді.

Напередодні Мудрик прибув до Гонконгу, де Челсі проводить передсезонний збір, і одразу приєднався до тренувального процесу.

У рамках підготовки до нового сезону лондонці вже провели два контрольні матчі. Команда здобула перемогу над Сідней Вондерерс з рахунком 6:4, після чого поступилася Тоттенгему — 1:2.

Свій наступний спаринг Челсі проведе 5 серпня проти Ювентуса.

Нагадаємо, спортивний арбітражний суд частково задовольнив апеляцію 25-річного футболіста щодо 4-річної дискваліфікації за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що українець може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.

Востаннє українець виходив на поле ще наприкінці листопада 2024 року в матчі Ліги конференцій проти Гайденгайма. В тій грі Мудрик забив гол.

Раніше новий головний тренер Челсі Хабі Алонсо відреагував на новину про зняття дискваліфікації з Михайла, який пов'язаний контрактом із "аристократами" до 30 червня 2031 року.