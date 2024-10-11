Барселона відмовилася від трансферу зірки Порту

Барселона відмовилася від ідеї підписати основного голкіпера Порту та збірної Португалії Діогу Кошту.

Про це повідомляє Sport.es:

За іхньою інформацією, Барселона розглядала Кошту як довгострокову заміну основному воротатерів команди Марку-Андре тер Штегену і хотіла підписати його влітку 2025 року. Проте Порту хоче отримати за 25-річного голкіпера 75 мільйонів євро, і така ціна відлякала керівництво каталонців.

Барселона буде шукати іншу довгострокову заміну тер Штегену. Нещодавно німецький воротар отримав серйозну травму, і каталонці у терміновому порядку підписали Войцеха Щенсного.

Transfermarkt оцінює вартість Діогу Кошти у 45 мільйонів євро. На рахунку голкіпера 29 матчів за національну збірну Португалії.