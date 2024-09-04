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Луніна номінували на нагороду найкращому воротареві 2024 року

Руслан Травкін — 4 вересня, 19:54
Луніна номінували на нагороду найкращому воротареві 2024 року
Андрій Лунін
Getty images

Голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін увійшов до списку фіналістів на "Трофей Яшина", який вручають найкращому воротареві за підсумками року.

Про це повідомляє lequipe.fr.

Повний список: Діогу Кошта (Порту), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), Грегор Кобель (Боруссія Дортмунд), Андрій Лунін (Реал), Майк Маньян (Мілан), Гіоргі Мамардашвілі (Валенсія), Еміліано Мартінес (Астон Вілла), Унаї Сімон (Атлетік Більбао), Янн Зоммер (Інтер), Ронвен Вільямс (Мамелолді Сандаунз).

Андрій Лунін у сезоні-2023/24 через травму Тібо Куртуа більшу частину часу був основним у мадридському Реалі. За "вершкових" минулого сезону він відіграв 35 поєдинків, у яких 13 разів зберіг ворота "сухими". "Бланкос" виграли чемпіонат Іспанії та стали переможцями Ліги чемпіонів.

Церемонія нагородження "Золотий м'яч" відбудеться 8 жовтня.

Андрій Лунін Зоммер Реал Мадрид Гіоргі Мамардашвілі Джанлуїджі Доннарумма Діогу Кошта

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