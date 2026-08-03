Челсі може віддати Мудрика в оренду до клубу Ліги 1

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик може продовжити кар'єру у французькій Лізі 1.

Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією видання, лондонці хочуть віддати гравця в оренду до Страсбура, який також не проти такого варіанту.

Нагадаємо, обидва клуби мають спільного власника – компанію BlueCo, що підвищує шанси на угоду.

Напередодні повідомлялося, що Михайлом також цікавиться низка клубів АПЛ.

Як відомо, Спортивний арбітражний суд (CAS) частково задовольнив апеляцію Михайла Мудрика на чотирирічну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Він постановив, що футболіст може повернутися до змагань із негайним набранням чинності.