Сафонов повернеться в запас? ПСЖ націлився на воротаря збірної Португалії

Голкіпер Порту та збірної Португалії Діогу Кошту потрапив у сферу інтересів ПСЖ.

Про це повідомляє Record.

За їхньою інформацією, перші кроки в напрямку підписання Кошти парижани вже зробили. При цьому Порту не хоче йти на поступки та вимагає за свого гравця 60 мільйонів євро – суму відступних, яка прописана в контракті воротаря, що діє до літа 2030 року.

Кошта є вихованцем Порту, за першу команду виступає з 2019 року. На рахунку 26-річного голкіпера 42 матчі за збірну Португалії. Увійшов до заявки команди на ЧС-2026.

Підписання Кошти може повернути в запас російського голкіпера ПСЖ Матвєя Сафонова, який по ходу поточного сезону виграв конкуренцію у француза Люка Шевальє, придбаного минулого літа за 40 мільйонів євро.