Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Манчестер Сіті визначився з кандидатами на заміну Едерсону

Олексій Погорелов — 1 травня 2025, 17:20
Едерсон
Едерсон
IMAGO

Манчестер Сіті спостерігає за низкою голкіперів, одного з яких клуб готовий придбати в разі продажу Едерсона.

Про це повідомляє ESPN.

Минулого літа 31-річний бразилець був близьким до переїзду до Саудівської Аравії, проте його трансфер зірвався. Цей варіант може стати реальністю цього літа на тлі ситуації навколо контракту воротаря, який закінчиться за рік.

У зв'язку із цим "містяни" вже визначилися із кандидатами на заміну Едерсону, і першим у цьому списку йде Діогу Кошта з Порту. Другим претендентом вважається вихованець Еспаньйола Жоан Гарсія, в угоді якого прописана клаусула в розмірі 25 мільйонів євро.

Варто також зазначити, що Манчестер може залишити й другий воротар команди Штефан Ортега, на якого претендує Баєр. Контракт 32-річного німця теж завершиться влітку 2026 року.

Раніше стало відомо, що до тренувань з першою командою Манчестер Сіті повернувся Родрі, чинний володар Золотого м'яча.

Нагадаємо, що після закінчення нинішнього сезону склад команди Жузепа Гвардіоли поповнить талановитий вихованець ПСЖ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Едерсон Еспаньйол Манчестер Сіті Порту Діогу Кошта Хоан Гарсія

Манчестер Сіті

Родрі повернувся до тренувань після травми
Манчестер Сіті переманив таланта ПСЖ
Цей хлопець неймовірний: зірка Ман Сіті шокований перформансом Ямала у матчі з Інтером
Манчестер Сіті без проблем переграв Ноттінгем Форест та став другим фіналістом Кубку Англії
Це нам допоможе, – Гвардіола змінив свою думку щодо виграшу Кубку Англії

Останні новини