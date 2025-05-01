Манчестер Сіті визначився з кандидатами на заміну Едерсону

Манчестер Сіті спостерігає за низкою голкіперів, одного з яких клуб готовий придбати в разі продажу Едерсона.

Про це повідомляє ESPN.

Минулого літа 31-річний бразилець був близьким до переїзду до Саудівської Аравії, проте його трансфер зірвався. Цей варіант може стати реальністю цього літа на тлі ситуації навколо контракту воротаря, який закінчиться за рік.

У зв'язку із цим "містяни" вже визначилися із кандидатами на заміну Едерсону, і першим у цьому списку йде Діогу Кошта з Порту. Другим претендентом вважається вихованець Еспаньйола Жоан Гарсія, в угоді якого прописана клаусула в розмірі 25 мільйонів євро.

Варто також зазначити, що Манчестер може залишити й другий воротар команди Штефан Ортега, на якого претендує Баєр. Контракт 32-річного німця теж завершиться влітку 2026 року.

Раніше стало відомо, що до тренувань з першою командою Манчестер Сіті повернувся Родрі, чинний володар Золотого м'яча.

Нагадаємо, що після закінчення нинішнього сезону склад команди Жузепа Гвардіоли поповнить талановитий вихованець ПСЖ.