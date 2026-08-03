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Клуб Серії А домовився з Челсі щодо трансферу бронзового призера ЧС-2026

Олексій Мурзак — 3 серпня 2026, 19:51
Клуб Серії А домовився з Челсі щодо трансферу бронзового призера ЧС-2026
Трево Чалоба
Getty Images

Центральний захисник Челсі Трево Чалоба невдовзі перейде в італійський Комо.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За його даними, сума трансферу 26-річного англійця складе 30 мільйонів євро + 6 млн у вигляді бонусів.

Челсі також отримає відсоток від майбутнього продажу гравця.

У сезоні-2025/26 Чалоба провів 47 матчів на клубному рівні, відзначившись 3 забитими м'ячами. На ЧС-2026 гравець став бронзовим призером у складі збірної Англії.

Портал Transfermarkt оцінює вартість захисника у 40 мільйонів євро.

Напередодні повідомлялося, що Челсі підписав екскаптіана Ліверпуля.

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