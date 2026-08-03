Челсі підписав екскаптіана Ліверпуля

Півзахисник збірної Англії Джордан Гендерсон став гравцем Челсі.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Контракт із 36-річним ветераном розрахований на два роки – до кінця червня 2028 року. Гендерсон перейшов у Челсі на правах вільного агента, попередньо розірвавши контракт із Брентфордом, за який виступав з літа 2025 року. За цей час відіграв 34 матчі, у яких відзначився голом і 3 асистами.

Гендерсон найбільше відомий за виступами за Ліверпуль у 2011 – 2023 роках. За "Червоних" провів 492 матчі, був капітаном команди. Також виступав за Ковентрі, Аль-Іттіфак, Аякс і Сандерленд.

Провів 91 матч і забив 3 голи за збірну Англії, за яку дебютував ще у 2010 році. Брав участь у чемпіонаті світу 2026 році, де вийшов на поле лише одного разу на 6 хвилин у матчі з Панамою (перемога 2:0).