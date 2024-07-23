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Динамо зіграє з Партизаном у кваліфікації Ліги чемпіонів

Станіслав Лисак — 23 липня, 07:10
Динамо зіграє з Партизаном у кваліфікації Ліги чемпіонів

Динамо зіграє проти сербського Партизана в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.

Матч відбудеться сьогодні, 23 липня, на "Арені Люблін" в однойменному польському місті. Початок — о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

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Окрім того, відбудуться інші матчі відбору до групового етапу ЛЧ:

18:00. Буде-Глімт — РФС

18:30. ФК Паневежис — Ягеллонія

19:00. Лінкольн Ред Імпс — Карабах

20:00. АПОЕЛ — Петрокуб

20:00. Мальме — Класквік

20:30. Стяуа — Маккабі Тель-Авів

21:00. УЕ Санта Колома — Мідтьюлланн

21:00. Ференцварош — Нью-Сейнтс

21:30. Лугано — Фенербахче

22:00. Шемрок Роверс — Спарта Прага

Зазначимо, що підопічні Олександра Шовковського зіграють проти шотландського Рейнджерса у разі проходу Партизана.
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