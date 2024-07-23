Динамо зіграє з Партизаном у кваліфікації Ліги чемпіонів
Динамо зіграє проти сербського Партизана в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2024/2025.
Матч відбудеться сьогодні, 23 липня, на "Арені Люблін" в однойменному польському місті. Початок — о 21:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.
Ліга чемпіонів-2024/2025 — Кваліфікація
2 раунд, 17 липня
2 раунд, 17 липня
Динамо Київ — Партизан
Окрім того, відбудуться інші матчі відбору до групового етапу ЛЧ:
18:00. Буде-Глімт — РФС
18:30. ФК Паневежис — Ягеллонія
19:00. Лінкольн Ред Імпс — Карабах
20:00. АПОЕЛ — Петрокуб
20:00. Мальме — Класквік
20:30. Стяуа — Маккабі Тель-Авів
21:00. УЕ Санта Колома — Мідтьюлланн
21:00. Ференцварош — Нью-Сейнтс
21:30. Лугано — Фенербахче
22:00. Шемрок Роверс — Спарта Прага
Зазначимо, що підопічні Олександра Шовковського зіграють проти шотландського Рейнджерса у разі проходу Партизана.