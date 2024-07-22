Динамо дізналось наступного суперника в ЛЧ у разі проходу Партизана
Сьогодні, 22 липня, відбулось жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Свого потенційного суперника дізналось київське Динамо. Підопічні Олександра Шовковського зіграють проти шотландського Рейнджерса у разі проходу Партизана в другому раунді відбору. Перший матч відбудеться 6 або 7 серпня, матч-відповідь — 13 серпня.
Пари третього раунду кваліфікації ЛЧ
- Динамо/Партизан — Рейнджерс
- Славія — Юніон
- Лілль — Лугано/Фенербахче
- Зальцбург — Твенте
Зазначимо, що команда, яка програє у парі Динамо — Партизан, продовжить виступ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії розпочнеться о 14:00 за київським часом.
Перший матч між Динамо і Партизаном відбудеться вже цього вівторка, 23 липня, в Любліні. Матч-відповідь команди проведуть 31 липня в Белграді.