Динамо дізналось наступного суперника в ЛЧ у разі проходу Партизана

Сьогодні, 22 липня, відбулось жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Свого потенційного суперника дізналось київське Динамо. Підопічні Олександра Шовковського зіграють проти шотландського Рейнджерса у разі проходу Партизана в другому раунді відбору. Перший матч відбудеться 6 або 7 серпня, матч-відповідь — 13 серпня.

Пари третього раунду кваліфікації ЛЧ

Динамо/Партизан — Рейнджерс

Славія — Юніон

Лілль — Лугано/Фенербахче

Зальцбург — Твенте

Зазначимо, що команда, яка програє у парі Динамо — Партизан, продовжить виступ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Перший матч між Динамо і Партизаном відбудеться вже цього вівторка, 23 липня, в Любліні. Матч-відповідь команди проведуть 31 липня в Белграді.