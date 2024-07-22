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Динамо дізналось наступного суперника в ЛЧ у разі проходу Партизана

Владислав Уткін — 22 липня, 13:17
Динамо дізналось наступного суперника в ЛЧ у разі проходу Партизана

Сьогодні, 22 липня, відбулось жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Свого потенційного суперника дізналось київське Динамо. Підопічні Олександра Шовковського зіграють проти шотландського Рейнджерса у разі проходу Партизана в другому раунді відбору. Перший матч відбудеться 6 або 7 серпня, матч-відповідь — 13 серпня.

Пари третього раунду кваліфікації ЛЧ

  • Динамо/Партизан — Рейнджерс
  • Славія — Юніон
  • Лілль — Лугано/Фенербахче
  • Зальцбург — Твенте

Зазначимо, що команда, яка програє у парі Динамо — Партизан, продовжить виступ у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Жеребкування цієї стадії розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Перший матч між Динамо і Партизаном відбудеться вже цього вівторка, 23 липня, в Любліні. Матч-відповідь команди проведуть 31 липня в Белграді.

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