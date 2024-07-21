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Динамо — Партизан: онлайн-трансляція

Станіслав Лисак — 21 липня, 11:41
Фото — пресслужба Динамо
Динамо — Партизан: онлайн-трансляція

23 липня київське Динамо зіграє проти сербського Партизана в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

Матч відбудеться на "Арені Люблін" в однойменному польському місті. Початок — о 21:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн у цій новині.

Бейтинговий оператор Фавбет вважає киян однозначним фаворитом у цьому матчі:

  • Перемога Динамо — 1,58;
  • Нічия — 4,15;
  • Перемога Партизана — 5,40.

Нагадаємо, напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.

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