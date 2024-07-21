Динамо — Партизан: онлайн-трансляція
Фото — пресслужба Динамо
23 липня київське Динамо зіграє проти сербського Партизана в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
Матч відбудеться на "Арені Люблін" в однойменному польському місті. Початок — о 21:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн у цій новині.
Бейтинговий оператор Фавбет вважає киян однозначним фаворитом у цьому матчі:
- Перемога Динамо — 1,58;
- Нічия — 4,15;
- Перемога Партизана — 5,40.
Нагадаємо, напередодні сербський клуб значно підвищив градус протистояння після того, як поїхав на товариський турнір у країну-терористку. Раніше головний тренер Партизана Александар Станоєвич порівняв київське Динамо з московським.