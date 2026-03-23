Динамо запланувало спаринг із Поліссям

Київське Динамо заповнить паузу на матчі збірних спарингом із житомирським Поліссям.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Зустріч відбудеться у суботу, 28 березня. Гра відбудеться на клубній базі "біло-синіх", початок - о 14:00 за київським часом.

Зазначається, що гравці першої команди, не задіяні у підготовці до матчів збірних, отримали три вихідні після матчу з Олександрією (5:0). Сьогодні, 23 березня, зібралася на клубній базі та продовжила роботу в режимі щоденних тренувань.

Нагадаємо, що у матчі 21-го туру УПЛ Андрій Ярмоленко забив свій 119-й гол в елітному дивізіоні, а Матвій Пономаренко одноосібно очолив бомбардирську гонку чемпіонату України та побив клубний рекорд за тривалістю гольової серії.