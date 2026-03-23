Зліт Пономаренка та Редушка, гравці Шахтаря захопили топ-5: Transfermarkt оновив вартість гравців УПЛ

Авторитетний портал Transfermarkt оновив трансферну вартість футболістів Української Прем'єр-ліги.

Так, найдорожчими гравцями першості залишилися гравці Шахтаря Кауан Еліас та Микола Матвієнко, трансферна вартість яких оцінюється у 15 мільйонів євро.

Додав у ціні ще один "гірник" Марлос Гомес, який замкнув топ-3, далі розташувалися ще один представник Шахтаря Педріньо (який зріс у ціні на 2 мільйони євро) та півзахисник Динамо Володимир Бражко (ринкова вартість обох по 10 мільйонів євро).

Водночас найбільше всього у ціні додав нападник Динамо Матвій Пономаренко, який за п'ять весняних матчів чемпіонату забив 7 і наразі із 9-ма в 10 іграх увірвався на перше місце бомбардирського списку першості. Його вартість піднялася з 1 мільйона євро до 6.

Також суттєво подорожчав ще один вихованець Динамо Богдан Редушко (1,8 мільйонів євро).

Вартість найдорожчих гравців чемпіонату України за версією Transfermarkt:

Кауан Еліас (Шахтар) – 15 мільйонів євро Микола Матвієнко (Шахтар) – 15 млн Марлон Гомес (Шахтар) – 12 млн (+2 млн) Лука Мейрелліш – 10 млн Володимир Бражко (Динамо) – 10 млн

Найбільше додали у ціні

Матвій Пономаренко (Динамо) – 6 мільйонів євро (+5 млн) Марлос Гомес (Шахтар) – 12 млн (+2 млн) Педріньо (Шахтар) – 10 млн (+2 млн) Лассіна Траоре (Шахтар) – 5 млн (+2 млн) Богдан Редушко (Динамо) – 1,8 млн (+1,4 млн)

За підсумками оновлення Шахтар зберіг за собою одноосібне лідерство в рейтингу найдорожчих українських клубів (168,4 млн. євро), тоді як Динамо Київ скорочує відставання і тепер оцінюється в 80,1 млн. євро (+11,2%).

Напередодні КДК УАФ оштрафував Динамо, Шахтар та ЛНЗ.