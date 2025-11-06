Динамо та Шахтар зіграють матчі 3-го туру Ліги конференцій
У четвер, 6 листопада, відбудуться матчі 3-го основного етапу Ліги конференцій, зокрема свої поєдинки зіграють Динамо та Шахтар.
Донецький колектив вийде на поле Міського стадіону імені Генрика Реймана о 19:45 – суперником буде Брейдаблік. Після двох турів "гірники" посідають 17 місце в турнірній таблиці, набравши три залікові бали.
Згодом київське Динамо спробує набрати свої перші очки в цьому розіграші Ліги конференцій – о 22:00 підопічні Шовковського зіграють проти Зрінські.
Розклад матчів 3-го туру Ліги конференцій
- 19:45 АЕК Ларнака – Абердін
- 19:45 КуПС – Слован
- 19:45 Майнц – Фіорентина
- 19:45 Ноа – Сігма
- 19:45 Самсунспор – Хамрун Спартанс
- 19:45 Спарта Прага – Ракув
- 19:45 Цельє – Легія
- 19:45 Шахтар – Брейдаблік
- 19:45 АЕК – Шемрок Роверс
- 22:00 Геккен – Страсбург
- 22:00 Динамо – Зрінські
- 22:00 Лінкольн – Рієка
- 22:00 Крістал Пелес – АЗ Алкмар
- 22:00 Лозанна – Омонія
- 22:00 Райо Вальєкано – Лех Познань
- 22:00 Рапід – Університатя Крайова
- 22:00 Шелбурн – Дріта
- 22:00 Шкендія – Ягеллонія
Трансляція обох поєдинків за участю грандів УПЛ буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.
Нагадаємо, напередодні відбулась низка матчів у межах 4-го туру Ліги чемпіонів, зокрема Бенфіка з Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим поступилась Баєру.
Згодом визначились оцінки українського дуету "орлів" за цей матч.