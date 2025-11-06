Динамо та Шахтар зіграють матчі 3-го туру Ліги конференцій

У четвер, 6 листопада, відбудуться матчі 3-го основного етапу Ліги конференцій, зокрема свої поєдинки зіграють Динамо та Шахтар.

Донецький колектив вийде на поле Міського стадіону імені Генрика Реймана о 19:45 – суперником буде Брейдаблік. Після двох турів "гірники" посідають 17 місце в турнірній таблиці, набравши три залікові бали.

Згодом київське Динамо спробує набрати свої перші очки в цьому розіграші Ліги конференцій – о 22:00 підопічні Шовковського зіграють проти Зрінські.

Розклад матчів 3-го туру Ліги конференцій

19:45 АЕК Ларнака – Абердін

19:45 КуПС – Слован

19:45 Майнц – Фіорентина

19:45 Ноа – Сігма

19:45 Самсунспор – Хамрун Спартанс

19:45 Спарта Прага – Ракув

19:45 Цельє – Легія

19:45 Шахтар – Брейдаблік

19:45 АЕК – Шемрок Роверс

22:00 Геккен – Страсбург

22:00 Динамо – Зрінські

22:00 Лінкольн – Рієка

22:00 Крістал Пелес – АЗ Алкмар

22:00 Лозанна – Омонія

22:00 Райо Вальєкано – Лех Познань

22:00 Рапід – Університатя Крайова

22:00 Шелбурн – Дріта

22:00 Шкендія – Ягеллонія

Трансляція обох поєдинків за участю грандів УПЛ буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

