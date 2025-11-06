Українська правда
Динамо та Шахтар зіграють матчі 3-го туру Ліги конференцій

Володимир Максименко — 6 листопада 2025, 08:06
ФК Шахтар Донецьк

У четвер, 6 листопада, відбудуться матчі 3-го основного етапу Ліги конференцій, зокрема свої поєдинки зіграють Динамо та Шахтар.

Донецький колектив вийде на поле Міського стадіону імені Генрика Реймана о 19:45 – суперником буде Брейдаблік. Після двох турів "гірники" посідають 17 місце в турнірній таблиці, набравши три залікові бали.

Читайте також :
З Динамо поквитались – на черзі Ліга конференцій: прев'ю матчу Шахтар – Брейдаблік

Згодом київське Динамо спробує набрати свої перші очки в цьому розіграші Ліги конференцій – о 22:00 підопічні Шовковського зіграють проти Зрінські.

Читайте також :
Фото Коли, якщо не зараз: шанси Динамо у матчі Ліги конференцій проти Зрінські

Розклад матчів 3-го туру Ліги конференцій

  • 19:45 АЕК Ларнака – Абердін
  • 19:45 КуПС – Слован
  • 19:45 Майнц – Фіорентина
  • 19:45 Ноа – Сігма
  • 19:45 Самсунспор – Хамрун Спартанс
  • 19:45 Спарта Прага – Ракув
  • 19:45 Цельє – Легія
  • 19:45 Шахтар – Брейдаблік
  • 19:45 АЕК – Шемрок Роверс
  • 22:00 Геккен – Страсбург
  • 22:00 Динамо – Зрінські
  • 22:00 Лінкольн – Рієка
  • 22:00 Крістал Пелес – АЗ Алкмар
  • 22:00 Лозанна – Омонія
  • 22:00 Райо Вальєкано – Лех Познань
  • 22:00 Рапід – Університатя Крайова
  • 22:00 Шелбурн – Дріта
  • 22:00 Шкендія – Ягеллонія
Трансляція обох поєдинків за участю грандів УПЛ буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

Нагадаємо, напередодні відбулась низка матчів у межах 4-го туру Ліги чемпіонів, зокрема Бенфіка з Анатолієм Трубіним та Георгієм Судаковим поступилась Баєру.

Згодом визначились оцінки українського дуету "орлів" за цей матч.

Динамо Київ Ліга конференцій Шахтар Донецьк Ліга конференцій 2025/26

