З Динамо поквитались – на черзі Ліга конференцій: прев'ю матчу Шахтар – Брейдаблік

У четвер, шостого листопада, донецький Шахтар зіграє матч третього туру основного етапу Ліги конференцій проти Брейдабліка.

Гра відбудеться на Міському стадіоні Генрика Реймана у Кракові, а ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю важливого поєдинку лідера УПЛ.

Шахтар закрив поразку від Динамо та має закривати ганьбу проти Легії

Цими вихідними "гірники" поквитались за поразку від Динамо в Кубку перемогою в чемпіонаті – 3:1 та обмаль моментів біля воріт Різника. Підопічні Турана потужно налаштувались на гру з принциповим суперником – здавалось, слова Попова про "пародію на Класичне" лунали у вухах футболістів усі 90 хвилин. Епізодами можна навіть було сказати, що донеччани дещо "переналаштувались" – Егіналду кричав на Караваєва під час святкування, а Попов страждав від підкатів. Турецький фахівець точно вміє налаштовувати й саме час повторити цей "трюк" проти Брейдабліка – ганьбу проти Легії треба закривати.

🔥 Насичене та переможне українське класико у Львові 🇺🇦



⚽️ Дивіться всі голи і найкращі моменти матчу української Прем’єр-ліги «Шахтар» 🆚 «Динамо» 👊#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/WWXQ2xK4gk — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) November 2, 2025

"Що стосується пропущеного мʼяча, то він також пішов, на жаль, із того, що ми аналізували: після прострільної передачі з флангу мʼяч опинився приблизно в зоні пробиття пенальті, й опонент зумів замкнути. Але загалом я цілковито задоволений тим, як мої хлопці виявили себе сьогодні.

Наприклад, якщо аналізувати якісь моменти, то ми хотіли, аби наші флангові захисники підіймалися вище й виконували своєрідну роль вінгерів – це сьогодні вдалося дуже добре впровадити в гру. Також, персонально оцінюючи Педро Енріке, він дуже добре балансував наш оборонний блок, що було необхідно. Тож усі ті моменти, що трапилися з нами в матчі, ми відіграли справді на високому рівні й заслужили сьогоднішню перемогу", – розповів Туран після гри з Динамо.

Молоді бразильці приємно вразили вмінням брати ініціативу на себе, бити по воротах та йди в обіграш один в один. Над чим дійсно треба попрацювати Шахтарю – вихід з-під високого пресингу, команда мала великі проблеми із тим, щоб перейти в атаку через пас, коли Динамо змушувало гравців суперників грати під тиском. Брейдаблік грає без м'яча саме так – високий темп, пресинг та спроби "підловити" суперника на помилці.

До гри з ісландцями Шахтар підходить у сильнішому складі з можливих – точно не зіграють Аліссон, який і так не гратиме до завершення календарного року, та Лассіна Траоре – "гірники" також вже звикли грати без габаритного форварда.

Брейдаблік – цікавий, але не непереборний суперник

Традиційний учасник єврокубків від Ісландії цього сезону не дуже вражає – четверте місце у чемпіонаті та відставання від лідера у 15 очок.

"Блікар" грають в доволі простий, але разом із тим інтенсивний футбол – вертикальні передачі, швидкий перехід від оборони до атаки, високий пресинг – все це є козирями "зелених".

Арді Турану варто звернути персональну увагу на двох представників групи атаки Брейдабліка – Тобіаса Томсена, найкращого бомбардира команди, та Хокульдура Гуннлаугссона, який не тільки є штатним пенальтистом команди, а й просто має чудовий удар та відмінне бачення поля. Обидва виконавці забили майже половину голів команди цього сезону в чемпіонаті Ісландії, проте в основній сітці Ліги конференцій команда ще не відзначалась – але ж і серія Абердіна перервалась саме на "гірниках".

Брейдаблік

Останню свою гру перед зустріччю із Шахтарем Брейдаблік виграв 2:3 у Стьярнана – Гуннлаугссон відзначився дублем. Ця перемога допомогла команді впритул наблизитись до суперників та конкурентів за єврокубкове місце у турнірній таблиці національного чемпіонату.

До речі, у середині жовтня команда звільнила Халлдора Арнасона з посади головного тренера – фахівець працював у клубі з 2019 року як помічник та допоміг оформити чемпіонство-2022, а вже наступного сезону очолив Брейдаблік, привівши колектив до ще одного титулу у 2024 році. Наразі тренувальним процесом керує Олафур Інгі Скуласон, який до цього працював з юнацькою збірною Ісландії.

Хто судитиме матч Шахтар – Брейдаблік?

Головним арбітром матчу між Шахтарем і Брейдабліком у Лізі конференцій призначено румунського рефері Андрія Ківулете. Йому на лініях допомагатимуть асистенти Раду Гінгуляк та Крісті Даніель Ілінка. Четвертим арбітром буде Раду Петреску, а за систему VAR відповідатиме Себастьян Колцеску разом з Адріаном Кострейє.

Історія зустрічей

У своїй історії Брейдаблік лише раз зустрічався з українськими командами – це була луганська Зоря у сезоні-2023/24 у межах групового етапу Ліги конференцій – тоді "чорно-білі" двічі переграли суперників (1:0 та 4:0).

Де дивитись Шахтар – Брейдаблік

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Стартовий свисток заплановано на 19:45 за київським часом.

Прогноз автора: перемога Шахтаря в 1-2 м'ячі.