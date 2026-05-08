Різник – про виліт Шахтаря із Ліги конференцій: Шкода, але не соромно – ми провели непоганий сезон

Перший номер донецького Шахтаря Дмитро Різник підбив підсумки єврокубкової кампанії для "гірників".

Його цитує сайт донеччан.

Голкіпер зізнався, що йому прикро зупинитись за крок до фіналу, але не соромно за виступи команди.

"Шкода, але не соромно – ми провели непоганий сезон та здобули колосальний досвід у єврокубках, який є важливим для реалізації подальших планів. Звісно, хотілося зіграти у фіналі. Подолати такий шлях і зупинитися за крок до фіналу – це дорогого коштує. Віддавалися повністю, кожен хотів дістатися фіналу. Утім, це частина футболу – рухатимемося вперед і ставатимемо сильнішими", – сказав воротар.

Він додав, що навіть вихід до півфіналу ЛК є головним досягненням Шахтаря у єврокубковому сезоні-2025/26. За його словами, для команди це дуже цінний досвід на майбутнє.

Різник заявив, що для нього такий єврокубковий досвід є найяскравішим у кар'єрі, адже він ще ніколи не грав у півфінальному раунді.

Воротар донецького клубу розповів, що після матчу сказав у роздягальні головний тренер колективу Арда Туран.

"Подякував за самовіддачу. Усі розуміють, що цей сезон давався непросто, і він також переживав разом із нами, тому подякував і сказав, що пишається нами", – відповів Різник.

Також 27-річний футболіст подякував уболівальникам, які супроводжували та підтримували команду протягом усього єврокубкового сезону "гірників".

Нагадаємо, що у півфінальному раунді Шахтар двічі програв англійському Крістал Пелес – 1:3 та 1:2. Клуб АПЛ у фіналі Ліги конференцій зіграє проти проти Райо Вальєкано. Іспанський колектив вибив на своєму шляху французький Страсбург (двічі по 1:0).

Вирішальний матч за трофей запланований на 27 травня (о 22:00) на "Ред Булл Арені" у німецькому Лейпцигу.

Додамо, що наступний поєдинок "гірників" у рамках 27-го туру УПЛ відбудеться 10 травня. Донеччани зіграють у Львові проти СК Полтави. Початок – о 15:30.

У цій грі команда Турана може оформити дострокове чемпіонство УПЛ сезону-2025/26. Після 26 турів донецький клуб із 63 очками лідирує у таблиці першості, випереджаючи черкаський ЛНЗ, який йде другим, на 10 балів.