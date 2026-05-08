Півзахисник Крістал Пелес – про вихід до фіналу ЛК: Кожен у клубі прагне допомогти досягти успіху

Півзахисник Крістал Пелес Адам Вортон поділився емоціями від другої поспіль перемоги над донецьким Шахтарем в 1/2 фіналу Ліги конференцій.

Його цитує УЄФА.

Англійський клуб вийшов до фіналу турніру, сумарно перегравши "гірників" з рахунком 5:2.

"Приголомшливо! За всі два мої роки тут був найкращий "Селхерст Парк" на моїй пам'яті. Неймовірна атмосфера. Бачите, наскільки багато важить для південного Лондона? Неймовірні відчуття – з тих, що ніколи не забуду.

Кожен у клубі прагне допомогти досягти успіху. Минулого року ми завоювали перший за 120 років титул і намагатимемося взяти для наших уболівальників ще один. Для них це найголовніше. Просто мурахи по шкірі – неймовірно", – сказав футболіст.