Пафос здолав Вільярреал, результативна нічия Челсі та Карабаха у 4 турі Ліги чемпіонів

У середу, 5 листопада, відбулися матчі у межах четвертого туру основного етапу Ліги чемпіонів.

У перший ігровий слот Челсі на виїзді зіграв внічию з Карабахом. Лондонці першими вийшли вперед після голу Естевана, на це господарі поля відповіли Леандру Андраде та Янковича з пенальті. У другій половині остаточний рахунок встановив Гарначо.

Зазначимо, що український нападник Карабаха Олексій Кащук вийшов на заміну на 75-й хвилині гри.

Пафос обіграв Вільярреал та здобув першу в історії клубу перемогу в межах основого етапу ЛЧ.

О 22:00 Бенфіка Анатолія Трубіна та Георгія Судакова прийме німецький Баєр. На "Етіхад" Манчестер Сіті зустрінеться з дортмундською Боруссією.

Ліга чемпіонів УЄФА-2025/26

Етап єдиної ліги, 4 тур

5 листопада

Карабах – Челсі 2:2 (2:1)

Голи: 0:1 – 16 Естеван, 1:1 – 29 Андраде, 2:1 – Янкович (пен), 2:2 – 53 Гарначо

Пафос – Вільярреал 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 47 Лукассен

22:00 Бенфіка – Баєр

22:00 Брюгге – Барселона

22:00 Манчестер Сіті – Боруссія Д

22:00 Ньюкасл – Атлетік Більбао

22:00 Аякс – Галатасарай

22:00 Марсель – Аталанта

22:00 Інтер – Кайрат

Нагадаємо, напередодні Ліверпуль переграв Реал, а Баварія в меншості втримала перемогу над ПСЖ.