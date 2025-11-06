Судаков став одним з найкращих гравців Бенфіки в матчі проти Баєра в Лізі чемпіонів

Український півзахисник Бенфіки Георгій Судаков увійшов до трійки найкращих гравців "орлів" у матчі 4 туру основного етапу Ліги чемпіонів проти Баєра (0:1).

Про це повідомляється на аналітичному порталі SofaScore.

Судаков заробив 7,2 бала за 4 ключові передачі в грі, 3 з 5 точних дальніх пасів, одну успішну спробу дриблінгу та кілька вдалих дій в обороні.

Інший українець у складі Бенфіки, воротар збірної України, Анатолій Трубін заробив оцінку 6,9, здійснивши 2 сейви.

Найкращим гравцем поєдинку визнали центрального захисника Баєра Лоїка Баде, який допоміг воротарю Марку Флеккену залишити свої ворота "сухими".

Нагадаємо, що за підсумками 4 турів Ліги чемпіонів Бенфіка є однією з двох команд, що досі не заробила очки. Наразі підопічні Жозе Моурінью знаходяться на передостанньому місці в турнірній таблиці.