Динамо та Шахтар розпочинають боротьбу в основному етапі Ліги конференцій
У четвер, 2 жовтня, відбудеться низка матчів у межах першого туру Ліги конференцій.
У перший ігровий слот свій шлях на турнірі розпочне чинний чемпіон України київське Динамо. Суперником "біло-синіх" стане Крістал Пелес, який вже двічі цього сезону переграв Ліверпуль. Спочатку "склярі" тріумфували в Суперкубку Англії, а напередодні вирвали перемогу в АПЛ.
Згодом донецький Шахтар зіграє з шотландським Абердіном. Цей клуб ще не знає смаку перемог цього сезону, набравши лише одне очко у шести матчах. Ба більше, "червоні" не забили за цей час жодного голу у межах місцевого чемпіонату.
Обидва матчі, а також інші зустрічі Ліги конференцій, в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.
Розклад матчів Ліги конференцій на 2 жовтня
- 19:45 Динамо – Крістал Пелес
- 19:45 Зрінські – Лінкольн
- 19:45 КуПС – Дріта
- 19:45 Лех Познань – Рапід
- 19:45 Лозанна – Брейдаблік
- 19:45 Ноа – Рієка
- 19:45 Омонія – Майнц
- 19:45 Райо Вальєкано – Шкендія
- 19:45 Ягеллонія – Хамрун Спартанс
- 22:00 Абердін – Шахтар
- 22:00 АЕК Ларнака – АЗ Алкмар
- 22:00 Легія – Самсунспор
- 22:00 Ракув – Університатя Крайова
- 22:00 Слован – Страсбург
- 22:00 Спарта – Шемрок Роверс
- 22:00 Фіорентина – Сігма
- 22:00 Цельє – АЕК
- 22:00 Шелбрун – Геккен
Напередодні завершились матчі другого туру Ліги чемпіонів, а Ілля Забарний отримав найкращу оцінку в матчі Барселона – ПСЖ.