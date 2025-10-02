Українська правда
Динамо та Шахтар розпочинають боротьбу в основному етапі Ліги конференцій

Володимир Максименко — 2 жовтня 2025, 07:45
У четвер, 2 жовтня, відбудеться низка матчів у межах першого туру Ліги конференцій.

У перший ігровий слот свій шлях на турнірі розпочне чинний чемпіон України київське Динамо. Суперником "біло-синіх" стане Крістал Пелес, який вже двічі цього сезону переграв Ліверпуль. Спочатку "склярі" тріумфували в Суперкубку Англії, а напередодні вирвали перемогу в АПЛ

Згодом донецький Шахтар зіграє з шотландським Абердіном. Цей клуб ще не знає смаку перемог цього сезону, набравши лише одне очко у шести матчах. Ба більше, "червоні" не забили за цей час жодного голу у межах місцевого чемпіонату.

Обидва матчі, а також інші зустрічі Ліги конференцій, в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Розклад матчів Ліги конференцій на 2 жовтня

  • 19:45 Динамо – Крістал Пелес
  • 19:45 Зрінські – Лінкольн
  • 19:45 КуПС – Дріта
  • 19:45 Лех Познань – Рапід
  • 19:45 Лозанна – Брейдаблік
  • 19:45 Ноа – Рієка
  • 19:45 Омонія – Майнц 
  • 19:45 Райо Вальєкано – Шкендія
  • 19:45 Ягеллонія – Хамрун Спартанс
  • 22:00 Абердін – Шахтар
  • 22:00 АЕК Ларнака – АЗ Алкмар
  • 22:00 Легія – Самсунспор
  • 22:00 Ракув – Університатя Крайова
  • 22:00 Слован – Страсбург
  • 22:00 Спарта – Шемрок Роверс
  • 22:00 Фіорентина – Сігма
  • 22:00 Цельє – АЕК
  • 22:00 Шелбрун – Геккен

Напередодні завершились матчі другого туру Ліги чемпіонів, а Ілля Забарний отримав найкращу оцінку в матчі Барселона – ПСЖ.

Динамо Київ Крістал Пелес Ліга конференцій Шахтар Донецьк Абердін Ліга конференцій 2025/26

