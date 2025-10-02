Динамо та Шахтар розпочинають боротьбу в основному етапі Ліги конференцій

У четвер, 2 жовтня, відбудеться низка матчів у межах першого туру Ліги конференцій.

У перший ігровий слот свій шлях на турнірі розпочне чинний чемпіон України київське Динамо. Суперником "біло-синіх" стане Крістал Пелес, який вже двічі цього сезону переграв Ліверпуль. Спочатку "склярі" тріумфували в Суперкубку Англії, а напередодні вирвали перемогу в АПЛ.

Згодом донецький Шахтар зіграє з шотландським Абердіном. Цей клуб ще не знає смаку перемог цього сезону, набравши лише одне очко у шести матчах. Ба більше, "червоні" не забили за цей час жодного голу у межах місцевого чемпіонату.

Обидва матчі, а також інші зустрічі Ліги конференцій, в прямому етері транслюватиме онлайн-сервіс Megogo.

Розклад матчів Ліги конференцій на 2 жовтня

19:45 Динамо – Крістал Пелес

19:45 Зрінські – Лінкольн

19:45 КуПС – Дріта

19:45 Лех Познань – Рапід

19:45 Лозанна – Брейдаблік

19:45 Ноа – Рієка

19:45 Омонія – Майнц

19:45 Райо Вальєкано – Шкендія

19:45 Ягеллонія – Хамрун Спартанс

22:00 Абердін – Шахтар

22:00 АЕК Ларнака – АЗ Алкмар

22:00 Легія – Самсунспор

22:00 Ракув – Університатя Крайова

22:00 Слован – Страсбург

22:00 Спарта – Шемрок Роверс

22:00 Фіорентина – Сігма

22:00 Цельє – АЕК

22:00 Шелбрун – Геккен

