Коли навіть нічия за успіх: що потрібно знати про матч Динамо проти Крістал Пелес в Лізі конференцій

Вже у четвер, 2 жовтня, чемпіон України Динамо розпочне свої виступи в основному етапі Ліги конференцій УЄФА сезону-2025/26. Першим суперником киян стане грізний Крістал Пелес.

Чемпіон вирішив розповісти, в якому стані кияни підходять до старту ЛК та чого очікувати від англійської команди.

Динамо не готове до Крістал Пелес

"У нас є достатньо інформації, але ми ще не розбирали Крістал Пелес. Ми готуємось до кожної наступної гри незалежно від статусу суперника".

Це слова головного тренера Динамо Олександра Шовковського після виїзної нічиєї з Карпатами. Гра відбулася в суботу, за 5 днів до зустрічі проти "орлів". Чи можливо якісно підготуватися до суперника за такий короткий проміжок часу? Особливо враховуючи сучасні проблеми українських клубів з логістикою, яка займає багато часу.

ФК Динамо

У Динамо і з іншими командами були величезні проблеми в плані підготовки. Дуже часто кияни невдало проводили перший тайм, і лише після перерви, пристосувавшись до суперника, змінювали хід гри. Проблема в тому, що інколи це було запізно. І Крістал Пелес – найгрізніший суперник "біло-синіх" в поточному сезоні, тому вмикатись потрібно буде з перших хвилин.

Що може врятувати Динамо?

Якщо відверто, то диво. Погляньмо на все об'єктивно. Гідного воротаря в Динамо немає – Нещерет жахливо грає на виході, регулярно привозить моменти на власні ворота. Замість нього спробували Моргуна, і він теж не вразив. Власне, саме через його подвійну помилку Карпати зуміли вирвати нічию.

В захисті все не краще: Караваєв та Дубінчак з різних причин, але однаково слабкі в захисній грі, Тимчик та Вівчаренко погані ще й в атаці. А в центрі захисту грає "неймовірний" Біловар та нестабільний Михавко. Новачок киян Тіаре виглядає кращим за обидвох, але теж привозить моменти на власні ворота. Сподіваємося, що це мине, коли він звикне до клубу.

Найсильніша сторона сучасного Динамо – атака. Там і Волошин почав розкриватися, і Огундана просто влетів у стартовий склад, і кожен з основних півзахисників володіє чудовим пасом, щоб вивести партнерів на удар. Власне, за 7 матчів у чемпіонаті Динамо забило 21 гол – на 7 більше за другий Шахтар. Три голи за матч – доволі серйозний показник. Але...

ФК Динамо

Найкращий нападник киян Владислав Ванат вже покинув команду, Герреро запалив у кількох матчах, але після цього розгубив свій запал, а Бленуце... Краще промовчати. До того ж одна справа – забивати в УПЛ, інша – у матчі проти клубу АПЛ.

Крістал Пелес – криптоніт Ліверпуля, фаворит ЛК

Всі пам'ятають Ліверпуль минулого сезону? Команда, яка домінувала в чемпіонаті Англії та була головним фаворитом на перемогу в Лізі чемпіонів, але вилетіла від майбутнього переможця. Цього сезону Ліверпуль став ще сильнішим, виграв майже всі матчі. Єдиний виняток – Крістал Пелес. Цей клуб двічі (!) обіграв Ліверпуль: спершу в Суперкубку, потім в АПЛ.

скріншот

Прямо зараз Крістал Пелес посідає 3 сходинку в АПЛ, попереду лише Ліверпуль та Арсенал. Якщо дивитися на результати, то "орли" досі не програли ЖОДНОГО матчу в усіх турнірах. При тому команда за загальною вартістю навіть не в топ-10 чемпіонату. Про склад і говорити не варто. Кожен гравець з АПЛ за замовченням є сильнішим за свого візаві з Динамо. А тут мова йде про одного з лідерів чемпіонату.

За котируванням букмекерів саме Крістал Пелес є головним фаворитом на перемогу в Лізі конференцій. На це приймаються ставки з коефіцієнтом 6,00. Така ж ймовірність тріумфу Фіорентини, далі йде Страсбург (8,00), Райо Вальєкано та ... Шахтар (10,00). На Динамо коефіцієнт 21,00.

Цього матчу могло й не бути

Минулий сезон Крістал Пелес завершив на 12 місці, але здобув путівку в єврокубки завдяки перемозі в Кубку. Взагалі колектив мав виступати в Лізі Європи, проте УЄФА виключила клуб з розіграшу ЛЄ. Замість "орлів" у турнірі опинився Ноттінгем Форест.

Причиною такого рішення стало те, що правила УЄФА не дозволяють участь у єврокубку клубів, власником яких є одна людина, а власник Ліона Джон Текстор також мав частку і в Пелес. І хоч він у підсумку все ж продав англійський клуб, це не вплинуло на рішення від УЄФА.

Орієнтовні стартові склади

Динамо: Нещерет – Тимчик, Біловар, Михавко, Вівчаренко, Бражко, Михайленко, Шапаренко, Волошин, Огундана, Герреро.

Крістал Пелес: Гендерсон – Річардс, Лакруа, Геї, Муньйос, Вортон, Камада, Мітчелл, Сарр, Піно, Матета.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Арена Люблін" у польському місті Люблін. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом. Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL.

Також наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Прогноз Чемпіона

Перемога Крістал Пелес – 3:0

Прогноз букмекерів