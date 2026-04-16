Нелегко грати проти такого суперника: Туран – про вихід Шахтаря у півфінал Ліги конференцій

Наставник Шахтаря Арда Туран прокоментував вихід своєї команди до 1/2 фіналу Ліги конференцій за підсумками протистояння з АЗ, наголосивши, що проти такої команди грати нелегко.

Його слова наводить пресслужба УЄФА.

"Я дуже поважаю АЗ. Це був емоційний матч для нас. Тактично, я вважаю, моя команда виступила дуже добре. Нелегко грати проти такого суперника, тому що він дуже добре пресингує", – зазначив він.

Також тренер "гірників" поділився очікуваннями від майбутнього суперника у півфіналі турніру.

"Крістал Пелас – команда Прем'єр-ліги з великим потенціалом. У Фіорентини чудова історія на найвищому рівні. Грати проти будь-кого з них буде важко. У грудні я ходив на стадіон Крістал Пелас, щоб подивитися гру. Мені наснився сон, і деякі мої друзі з цього сміялися. Тепер цього вечора я з ними пожартую.

У півфіналі ти не можеш вибрати суперника. Коли я грав за Атлетико, я грав проти Ювентуса на груповому етапі. У 1/8 фіналу – проти Мілана, у чвертьфіналі – проти Барселони, у півфіналі – проти Челсі, а у фіналі – проти Реала. Це може бути дуже складний шлях", – додав Туран.

