В гостях у найгіршої команди чемпіонату Шотландії: прев'ю матчу Абердін – Шахтар

У четвер, другого жовтня, донецький Шахтар розпочне шлях в основному етапі Ліги конференцій поєдинок проти Абердіна.

Гра відбудеться на стадіоні "Піттодрі", а стартовий свисток матчу заплановано на 22:00 за київським часом. Пропонуємо ознайомитись з анонсом майбутньої зустрічі між українським та шотландським колективами.

Що там Шахтар?

"Гірники" вихідними впевнено розгромили Рух з рахунком 0:4 та одноосібно очолили турнірну таблицю, скориставшись черговою втратою очок київським Динамо. Весь матч пройшов під контролем підопічних Турана, але окремо варто відзначити 18-річного Ісаке, який відзначився у межах УПЛ вдруге поспіль – до цього його удар приніс перемогу над Зорею (1:0).

Донеччани у матчах з луганським та львівським колективами мали потренуватись руйнувати масовану оборону суперника і можемо сказати, що це їм вдавалось не завжди – гравці Зорі досить спокійно тримали оборону (чого не скажеш про представників Руха) і лише удар Ісаке з-за меж карного майданчика застав їх зненацька.

У поєдинку з Абердіном точно не зіграє Аліссон, який отримав дивну травму на святкуванні свого дня народження – його на полі ми не побачимо до грудня. Також під питанням участь Невертона, який не грав проти Руха, але має шанс повернутись на поле проти шотландців. Залишається також відкритим питання по Егіналду, який травмувався у матчі з Панатінаїкосом, але строки відновлення клубом не оголошувались.

Абсолютно жахливий Абердін

На турнір "червоні" потрапили проваливши кваліфікацію Ліги Європи – в першому матчі зі Стяуа команда грала понад тайм у більшості, але змогла лише врятувати нічию (2:2), а матч-відповідь Абердін програв 0:3.

У національному чемпіонаті підопічні Їммі Теліна є найгіршою командою – 1 очко за шість матчів, НУЛЬ забитих м'ячів та дев'ять пропущених. Єдину нічию було зафіксовано у п'ятому турі проти Лівінгстоуна. Минулу кампанію, нагадаємо, Абердін завершив п'ятим.

ФК Абердін

Зазначимо, що жахливу статистику не можна пояснити, наприклад, нестачею гравців – влітку команду поповнили два вінгери та три центральних нападники, один з яких – Марко Лазетіч з Мілана.

У матчі з "гірниками" Абердіну точно не допоможуть два футболісти – півзахисник Александер Єнсен (отримав червону картку в другому поєдинку зі Стяуа) та центрбек Крістерс Тоберс (травмований до середини жовтня).

Особисті зустрічі

Абердін у своїй історії зіграв усього два матчі проти українських клубів – обидва з Дніпром у сезоні-2007/08. Тоді команди зіграли 0:0 та 1:1, а шотландці вийшли до групового етапу Кубку УЄФА через правило виїзного голу.

2007/08 Дніпро – Абердін 0:0

2007/08 Абердін – Дніпро 1:1 (0:1 – Мекі, 28, 1:1 – Воробей, 76)

Де дивитись Абердін – Шахтар

Трансляція поєдинку буде доступна на медіасервісі MEGOGO за підпискою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також текстова онлайн-трансляція буде доступна на сайті "Чемпіон".

Читайте також : Відома бригада арбітрів, яка розсудить матч між Абердіном та Шахтарем у Лізі конференцій

Прогноз автора: суха перемога Шахтаря.