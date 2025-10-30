Шахтар – Динамо: де дивитися українське Класичне в 11-му турі УПЛ

Київське Динамо зіграє з донецьким Шахтарем в матчі 11-го туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26. Поєдинок відбудеться в неділю, 2 листопада, на стадіоні "Арена Львів".

Гра розпочнеться о 18:00. Переглянути матч можна на каналі єдиного телепулу УПЛ ТБ – він доступний у більшості операторів та ОТТ платформ (MEGOGO, Київстар ТВ, Vodafone TV, Setanta Sports, YouTV, OTT CLUB, SWEET.TV тощо).

Окрім того, трансляція доступна через супутникове телебачення VIASTA та ряд постачальників аналогового телебачення.

За межами України переглянути гру можна на міжнародних ОТТ платформах (OneFootball – увесь світ, PANDA Interactive – США, Велика Британія, Канада, GoNet – Чехія + Євросоюз, Setanta Sports – Грузія та LaLiga+ – Іспанія).

Після 10 турів Шахтар посідає перше місце в турнірній таблиці, а Динамо йде другим. У "гірників" 21 очко, що на 1 бал більше за киян. У попередньому турі Динамо розгромило Кривбас, а Шахтар – Кудрівку. В обох матчах був рахунок 4:0.

Нагадаємо, вчора, 29 жовтня команди зустрілися в 1/8 фіналу Кубку України. Поєдинок Динамо – Шахтар завершився перемогою киян з рахунком 2:1. Один з голів забив Андрій Ярмоленко, завдяки чому він вийшов на перше місце в списку найкращих бомбардирів Класичного.