Він – MVP цього матчу: Костюк – про перемогу над Буковиною у півфіналі Кубку України

Наставник Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу своєї команди над Буковиною в 1/2 фіналу Кубку України, а також назвав головного героя протистояння.

Детальніше він розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Хочу привітати Буковину з виходом до УПЛ. Вони подарували справжнє свято футболу. І вдячний за такий прийом, таку атмосферу. Це додає емоції та сил гравцям.

Під час гри зуміли змінити гру, зокрема замінами. Буяльський, Волошин, Редушко – вони створювали моменти, Пономаренко забив. Нещерет? Так, Руслан – MVP цього матчу", – сказав Костюк.

Зазначимо, що Буковина та Динамо зустрічались на цій стадії турніру й минулого року. Тоді "біло-сині" впевнено перемогли з рахунком 4:1.

Нагадаємо, другий фіналіст визначиться у дуелі між Металістом 1925 та Черніговом. Цей матч відбудеться вже завтра, 22 квітня.

Напередодні Українська асоціація футболу представила оновлений трофей Кубку України.