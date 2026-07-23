Поразка Динамо, гол Сікана не став переможним для Андерлехта: результати кваліфікації Ліги Європи

У четвер, 23 липня, відбувається ціла низка перших матчів у межах другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2026/27.

Ігрову програму дня відкрило протистояння азербайджанського Карабаха та софіївського ЦСКА, у якому не було забито жодного голу.

Увага українських уболівальників була прикута до поєдинку київського Динамо. Команда Ігоря Костюка зустрічалася з грецьким ПАОКом та зазнала поразки. У складі киян забивали Бражко та Лонвейк.

В іншому поєдинку Хаммарбю – Андерлехт також був український слід. Форвард бельгійців Данило Сікан забив розкішний гол зі штрафного, відкривши лік своїм м'ячам у новому сезоні-2026/27. Однак його результативного удару не вистачило команді, аби оформити переможний результат – нічия 1:1.

Ліга Європи-2026/27

Другий раунд кваліфікації, 23 липня

Карабах – ЦСКА Софія 0:0

Динамо – ПАОК 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 3 Бражко, 1:1 – 13 Константеліас, 1:2 – 38 Зефейріс, 1:3 – 51 Сантамарія, 77 – 2:3 Лонвейк

Тромсе – Градец 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – 85 ван Бюрен

Нереалізований пенальті: 53 Г'єрто-Даль (Тромсе)

Хаммарбю – Андерлехт 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 6 Сікан, 1:1 – 89 Аджей

Вилучення: 89 Аджей (Хаммарбю)

Шериф – Маккабі Тель-Авів 0:5 (0:2)

Голи: 0:1 – 5 Абу Фархі, 0:2 – 29 Перец, 0:3 – 53 Єхезкел, 0:4 – 74 Абу Фархі, 0:5 – 78 Сіссоко

Бешикташ – Мідтьюлланн 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 26 Кокджу

Вилучення: 15 Етім (Мідтьюлланн)

Санкт-Галлен – Бенфіка 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 37 Бальде, 1:1 – 44 Рафа Сілва

Твенте – Ференцварош 1:1

Голи: 0:1 – 14 Жозеф, 1:1 – 38 Адельгор

Хайдук – Пафос 0:0

Нагадаємо, що напередодні київський клуб продовжив контракт із найкращим бомбардиром УПЛ-2025/26 Матвієм Пономаренком.

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