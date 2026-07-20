Динамо дізналося потенційного суперника в 3-му раунді кваліфікації Ліги Європи

У понеділок, 20 липня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Про це повідомляє УЄФА.

Оскільки поєдинки другого раунду ще попереду, київське Динамо та грецький ПАОК дізналися ім'я потенційного суперника на наступному етапі. Переможець цієї сіяної пари у боротьбі за вихід до раунду плейоф зіграє з сильнішим у протистоянні між шведським Хаммарбю та бельгійським Андерлехтом.

Перші матчі 3-го кваліфікаційного раунду заплановані на 6 серпня, а матчі-відповіді відбудуться 13 серпня.

Зауважимо, що перший поєдинок між київським Динамо та грецьким ПАОКом відбудеться 23 липня о 20:00 (за київським часом). Поєдинок-відповідь команди зіграють 29 липня о 20:45.

Нагадаємо, що кияни на шляху до другого раунду кваліфікації Ліги Європи переграли румунську Університатю Клуж-Напока. Після нульової нічиєї у першій грі підопічні Ігора Костюка довели справу до серії пенальті у матчі-відповіді, де "біло-сині" виявилися точнішими.