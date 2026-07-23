Динамо Київ – ПАОК: відеоогляд матчу 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи, у якому було забито 5 голів

У четвер, 23 липня, Динамо та ПАОК зіграли свій перший матч 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи, де перемогу з рахунком 3:2 святкували гравці грецького клубу.

Саме кияни відкрили рахунок у протистоянні, однак до перерви грецький клуб не тільки відновив паритет, а й вийшов вперед, а в другій 45-хвилинці ще більше закріпив свою перевагу, на що кияни відровіли голом нідерландця Лонвейка, трохи покращивши свої шанси перед матчем-відповіддю, який 30 липня відбудеться у Греції.

Огляд матчу

Відео Київстар ТБ

Динамо Київ – ПАОК 2:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 3 Бражко, 1:1 – 13 Константеліас, 1:2 – 38 Зафейріс, 1:3 – 51 Сантамарія, 2:3 – 77 Лонвейк

Напередодні "біло-сині" дізнались потенційних суперників у Лізі Європи, а також у Лізі конференцій, якщо не зможуть пройти ПАОК.