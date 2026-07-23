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Динамо визначилося зі стартовим складом на матч проти ПАОКа у Лізі Європи

Софія Кулай — 23 липня 2026, 19:02
Динамо визначилося зі стартовим складом на матч проти ПАОКа у Лізі Європи
Динамо – ПАОК: стартовий склад киян
Фото київського клубу

У четвер, 23 липня, київське Динамо проводить свій перший матч кваліфікаційного раунду Ліги Європи-2026/27 проти грецького ПАОКа.

Ігор Костюк визначився зі стартовою одинадцяткою.

Динамо: Нещерет – Дубінчак, Михавко, Біловар, Кендзьора – Піхальонок (к), Бражко, Шапаренко, Волошин, Герреро – Пономаренко

Запасні: Ольховий, Суркіс, Буяльський, Герич, Дикий, Коробов, Лонвейк, Малиш, Редушко, Рубчинський, Тіаре, Ярмоленко

Поєдинок відбудеться на "Motor Lublin Arena" у Любліні. Початок матчу – о 20:00 (за київським часом). "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Динамо – ПАОК.

Напередодні зустрічі "біло-сині" підписали довгострокову угоду зі своїм забивним форвардом Матвієм Пономаренком. 20-річний нападник прокоментував продовження контракту.

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