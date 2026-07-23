Фанати ПАОКа наприкінці матчу з Динамо вивісили на трибунах прапор Росії

У четвер, 23 липня, Динамо та ПАОК зіграли свій перший матч 2-го раунду кваліфікації Ліги Європи, де перемогу з рахунком 3:2 святкували гравці грецького клубу.

Втім, зустріч не обійшов скандал. Зокрема, вболівальники ПАОКА під завершення протистояння вивісили на своєму секторі прапор Росії.

У відповідь на провокацію трибуни почали свистіти, а деякі вболівальники Динамо побігли до фанатів ПАОКа для з'ясування стосунків.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня у Греції.

Як відомо, кияни на шляху до другого раунду кваліфікації Ліги Європи переграли румунську Університатю Клуж-Напока. Після нульової нічиєї у першій грі підопічні Ігоря Костюка довели справу до серії пенальті у матчі-відповіді, де "біло-сині" виявилися точнішими.