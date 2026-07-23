Динамо – ПАОК: анонс онлайн-трансляції матчу Ліги Європи

У четвер, 23 липня, відбудеться матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, в якому зустрінуться київське Динамо та грецький ПАОК.

Гру на "Арена Люблін" розсудить данська бригада арбітрів на чолі із Санді Путросом. Вона розпочнеться о 20:00 за Києвом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Динамо – ПАОК безпосередньо в цій новині.

Зазначимо, що напередодні прогнозом на цей поєдинок поділився Сергій Федоров. Він вважає фаворитом пари грецький колектив.

Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться 30 липня. Напередодні "біло-сині" дізнались потенційних суперників у Лізі Європи, а також у Лізі конференцій, якщо не зможуть пройти ПАОК.