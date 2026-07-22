Динамо не має права програти ПАОКу: анонс принципового протистояння у кваліфікації Ліги Європи

З Динамо завжди так – здається, що гірше бути не може, але кияни вміють дивувати. Минулого року "біло-сині" вилетіли у кваліфікації спершу від кіпрського Пафоса, а потім і від ізраїльського Маккабі Тель-Авів.

Цього разу киянам дістався ще більш слабкий суперник – за всієї поваги до Університаті Клуж, але команда минулого року не пройшла навіть перші кола відбору до Ліги конференцій, вилетівши від першого ж Арарата-Вірменїі.

Власне, з Динамо румуни грали відверто слабко – один момент за два матчі. Команда Костюка ж створила безліч моментів. Але...

Саме це "але" і буде ключовим фактором у наступному протистоянні Динамо – у другому колі відбору до Ліги Європи киянами дістався грецький ПАОК. Принципове протистояння, на рівні з матчами проти Партизана двома сезонами раніше.

Про перспективи Динамо, рівень ПАОКа та очікування від поєдинку – у нашому матеріалі.

ФК Динамо

Гольовий біль тренера...

...Водночас є і головним болем усіх українських фанатів.

Мати у своєму складі Матвія Пономаренка (забивав ледь не в кожній грі, став найкращим бомбардиром УПЛ за пів року), Андрія Ярмоленка (без кількох голів абсолютний рекордсмен УПЛ), Віталія Буяльського (стабільно одного з найкращих гравців Динамо за системою гол+пас) і не забити ЖОДНОГО м'яча за 210 хвилин!

Серйозно?

Це ми ще не згадуємо про майстра дальніх ударів Володимира Бражка, Миколу Шапаренка, що часто виручав у найважливіші моменти, і стандарти – грізну силу Динамо минулого сезону.

Ще й новачок П'єр Мунгенге так і не дебютував. А це вихованець ПСЖ та один з лідерів юнацької команди французів, який цілком міг допомогти команді. Як і Едуардо Герреро, якого чомусь залишили на лавці в обох поєдинках.

Мабуть, виривати перемогу не так і хотілося.

Звісно, на воротах же "знаний пенальтист" Руслан Нещерет (за всю кар'єру відбив лише два пенальті в основний час. Останній – у жовтні 2022-го), то й перейматися не було причин.

Ні, Руслан не підвів та вивів Динамо у другий етап кваліфікації. Але чи дійсно прохід Університаті лише за пенальті – те, на що розраховує керівництво киян? Маємо великі сумніви.

ФК Динамо

В чому ж проблема Динамо?

А це саме "проблема". Бувають невдалі матчі, коли прям не летить у ворота. Але не два поспіль же. З одного боку, є питання до Пономаренка та його рішень – бити з гострого кута, коли поруч відкритим стоїть Буяльський.

Є питання до Шапаренка (але вони є вже кілька сезонів, відтоді, як Микола відновився від травми) та Піхальонка, у якого була низка гольових нагод.

Та найбільше – до головного тренера команди. До прикладу, чомусь він вперто продовжує ставити в основний склад 19-річного Богдана Редушка, у якого в попередньому сезоні за 16 матчів 2 голи та 3 асисти.

Хлопець перспективний, без сумніву, але у нього геть не акцентований удар, через що Динамо втрачає багато гольових нагод. А ще й помилки в прийнятті рішень у ключових моментах.

Але добре, нехай він бере своєю молодістю та працьовитістю. Хтось може пояснити вперте ігнорування Віталія Буяльського, якому тільки й потрібно, щоб Динамо грало першим номером? Він чи не найкраще створює моменти іншим, ще й сам встигає забивати.

Піхальонок теж має високий рівень, але ж не настільки, щоб повністю витіснити Буяльського зі старту. А так, Віталія (і Ярмоленка) випускають на останні хвилини, коли інші гравці Динамо вже мертві фізично.

Ну і тактика на матч-відповідь проти Університаті теж викликає питання. Витратити всі сили на старті зустрічі. Як наслідок, починаючи з середини другого тайму Динамо просто не бігло. Дійшло до того, що румуни перехопили ініціативу. Добре хоч, що не забили.

Матвій Пономаренко ФК Динамо

То шансів проти ПАОКа немає?

Не зовсім так. Звісно, цього разу кияни вже не будуть фаворитом, і сподіватися на таку ж надійну гру в обороні сенсу немає. Але з іншого боку, Костюк найбільше любить грати саме проти більш сильних команд.

Його юнацька команда була найсильнішою в так званому "бий-біжи". Редушко і Волошин – швидкісні гравці, що вміють вибігати в контратаки. Піхальонок – експерт у передачах для них. А Пономаренко – це Пономаренко.

Проти ПАОКа, який минулого сезону володів м'ячем майже 60% часу, такий склад виглядатиме надзагрозливо (питання лише в тому, чому вони виходили зламувати автобус Університаті). Від того і шанси цілком реальні.

От тільки для цього необхідно буде вирішити головну проблему команди – реалізацію. Бо як би швидко та якісно динамівці не вибігали в контратаки, без голів перемог не буде.

Чому ПАОК – принциповий суперник?

Більш детально про грецьку команду ми писали в цьому матеріалі:

Там детально розписано і про історію клубу та його створення, і про минулий сезон, головного тренера та найбільших зірок. Тут же ми пояснимо, чому Динамо не має права програти.

Перша і головна причина – власником ПАОКа є російський бізнесмен. Точніше не просто росіянин, а людина, що підтримувала грошима так звану ДНР.

Олігарх грецького походження Іван Саввіді придбав контрольний пакет акцій клубу у 2012 році. Вже за шість років він потрапив у скандал через спробу тиску на суддів, за що отримав 8 місяців умовного ув'язнення, трирічне відсторонення від відвідування стадіону та заплатив штраф у 100 тисяч євро.

Перебуває під санкціями України з жовтня 2022 року. Чому? Бо підконтрольна йому Федерація "Греки Росії" у перший рік повномасштабної війни передала представникам угрупування "ДНР" автомобілі підвищеної прохідності й генератори.

У лютому 2024-го Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про конфіскацію його українських активів, зокрема виробника пакувальних матеріалів "Пентопак" та компанії "Атлантіс-Пак Україна", на користь держави.

Друга причина – у складі ПАОКа є російський нападник Фьодор Чалов. Так, другу частину минулого сезону він грав за турецький Кайсеріспор, а наразі взагалі перебуває на травмі, тож навряд зіграє з киянами. Та все ж.

Третя, порівняно з попередніми, не така вагома. Та й стосується виключно Динамо. Все ж, одним з гравців суперника є багаторічний лідер Шахтаря Тайсон. Старожили "біло-синіх" мають пам'ятати ті запеклі протистояння проти бразильця.

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Історія протистоянь

Динамо та ПАОК за тривалу історію існування обох клубів зустрічалися лише двічі. І сталося це ще у далекому 1976 році в межах 1/8 фіналу Кубку європейських чемпіонів.

У першому протистоянні кияни на власному полі декласували суперника 4:0, після чого переграли ПАОК у матчі-відповіді 2:0. Відтоді офіційних ігор між цими двома не було.

Загалом грецький клуб 11 разів грав проти українських команд, але має лише дві перемоги (над Карпатами та Олімпіком). Динамо ж лише двічі програвало грекам (Арісу та Панатінаїкосу) за 12 зустрічей.

Орієнтовні склади

У Динамо серйозні проблеми. За даними Transfermarkt, зустріч проти ПАОКа через травму пропустять гравці основної обойми Владислав Кабаєв, Олександр Тимчик, Микола Михайленко, Костянтин Вівчаренко, Денис Попов та Владислав Захарченко.

Також киянам не допоможуть Віталій Лобко та Роман Саленко. Водночас клуб напередодні підписав Олексія Сича, який цілком може з'явитися на полі вже 23 липня.

Що ж до ПАОКа, то колектив не зможе розраховувати на Суаліхо Мейте (опорний півзахисник, минулого сезону зіграв у 41 матчі, забив 3 голи та віддав 1 асист) та Кіріла Десподова (вінгер, гравець збірної Болгарії, у якого минулого сезону було 5 голів та 4 асисти за 30 матчів).

Менш відчутними є втрати росіянина Фьодора Чалова та Шоли Шортайр (минулий сезон провів в оренді за Зволле з чемпіонату Нідерландів).

Динамо: Нещерет – Кендзьора, Біловар, Михавко, Дубінчак – Бражко, Шапаренко, Піхальонок – Волошин, Редушко, Пономаренко

ПАОК: Павленка – Кенні, Батаулас, Міхайлідіс, Тейлор – Зафейріс, Камара, Константеліас – Живкович, Тайсон, Міту

Склад ПАОКа ФК Динамо

Де дивитися

Зустріч другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Динамо та ПАОКом відбудеться 23 липня в польському Любліні. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Гру транслюватиме у прямому ефірі телеканал "2+2". Також трансляція буде доступна на платформах Київстар ТБ та MEGOGO.

Прогноз Чемпіона

Перемога ПАОКа – 2:0

Прогноз букмекерів