Суркіс: Проводити матчі в Гамбурзі було стратегічною помилкою Динамо

Президент київського Динамо Ігор Суркіс вважає помилковим рішення проводити домашні матчі в німецькому Гамбурзі.

Про це він заявив у коментарі для Чемпіона.

"Я буду відвертим, ми не повинні були обирати таку логістику. Ми задалеко забралися, повинні були грати в Польщі. Це наша стратегічна помилка", – сказав Суркіс.

Також Ігор Суркіс повідомив, що в наступному сезоні Динамо не гратиме в Гамбурзі. Він сподівається на можливість грати в Україні в разі завершення війни.

"Я сподіваюся, що війна закінчиться, і ми гратимемо в Україні, підсилюватимемо наш футбол. Я на це дуже сподіваюся. А ні, то шукатимемо логістику значно краще, ніж цього року".

Протягом сезону що головний тренер команди Олександр Шовковський, що гравці Динамо постійно скаржилися на важку логістику. У підсумку кияни достроково втратили шанси на вихід у плейоф Ліги Європи.

І вже невдовзі Динамо проведе останній матч в ЛЄ сезону-2024/25. Гра пройде в Гамбурзі, а суперником буде латвійський РФШ. Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію.

Нагадаємо, напередодні ексклюзивно для Чемпіона Суркіс прокоментував інформацію щодо потенційного трансферу Дениса Попова. Також президент Динамо розповів про перехід Бущана.