Олійникова – про вихід до чвертьфіналу в Гамбурзі: Матч був неймовірно важким

Олександра Олійникова після виходу до чвертьфіналу турніру серії WTA 250 у Гамбурзі віддала належне своїй суперниці по другому колі, іспанці Лейре Ромеро Гормас, а також подякувала Німеччині за підтримку України у війні.

Слова тенісистки наводить Великий теніс України.

" Я щойно приїхала сюди з Ясс, тому сонце для мене не проблема. Там було, здається, понад 30 градусів, було справді дуже спекотно, тож до сонця я звикла. Але матч був неймовірно важким. Суперниця грала максимально добре. Я дуже втомилася", – сказала Олійникова.

Олександра рада бачити багато людей, які вболівають за неї, на трибунах.

"Це чудовий турнір, але найбільше мені допомагає те, що я відчуваю підтримку й бачу тут так багато своїх людей. Слава Україні! Українці неймовірно вдячні німеччині, тому що нам усе ще дуже потрібна підтримка. І так, надзвичайно важливо залишатися разом з Україною".

Нагадаємо, що до чвертьфіналу турніру в Гамбурзі, окрім Олійникової, пробилася інша українка, Ангеліна Калініна. Обидві наші тенісистки проведуть свої наступні поєдинки 24 липня.