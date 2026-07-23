Олійникова зіграє з ексросіянкою у чвертьфіналі турніру WTA в Гамбурзі
Олександра Олійникова
btu.org.ua
Суперницею Олександри Олійникової (45) у чвертьфіналі турніру серії WTA 250 в Гамбурзі стане представниця Вірменії Еліна Аванесян (208).
У матчі другого кола ексросіянка, яка змінила громадянство два роки тому, обіграла казахстанку Юлію Путінцеву (79), яка теж свого часу виступала за Росію. Рахунок зустрічі 6:3, 2:6, 6:2.
MSC Hamburg Ladies Open – WTA 250
Гамбург, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $246,388
Друге коло, 23 липня
Еліна Аванесян (Вірменія) – Юлія Путінцева (Казахстан) 6:3, 2:6, 6:2
Олійникова та Аванесян раніше не зустрічалися. Їхній чвертьфінальний поєдинок відбудеться 24 липня.
Нагадаємо, що Олександра у матчі другого кола в Гамбурзі обіграла іспанку Лейре Ромеро Гормас (153). Також у чвертьфіналі цього турніру виступить і Ангеліна Калініна (56).