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Олійникова зіграє з ексросіянкою у чвертьфіналі турніру WTA в Гамбурзі

Станіслав Матусевич — 23 липня 2026, 21:01
Олійникова зіграє з ексросіянкою у чвертьфіналі турніру WTA в Гамбурзі
Олександра Олійникова
btu.org.ua

Суперницею Олександри Олійникової (45) у чвертьфіналі турніру серії WTA 250 в Гамбурзі стане представниця Вірменії Еліна Аванесян (208).

У матчі другого кола ексросіянка, яка змінила громадянство два роки тому, обіграла казахстанку Юлію Путінцеву (79), яка теж свого часу виступала за Росію. Рахунок зустрічі 6:3, 2:6, 6:2.

MSC Hamburg Ladies Open – WTA 250
Гамбург, Німеччина, грунт
Призовий фонд: $246,388
Друге коло, 23 липня

Еліна Аванесян (Вірменія) – Юлія Путінцева (Казахстан) 6:3, 2:6, 6:2

Олійникова та Аванесян раніше не зустрічалися. Їхній чвертьфінальний поєдинок відбудеться 24 липня.

Нагадаємо, що Олександра у матчі другого кола в Гамбурзі обіграла іспанку Лейре Ромеро Гормас (153). Також у чвертьфіналі цього турніру виступить і Ангеліна Калініна (56).

Гамбург Олександра Олійникова

Олександра Олійникова

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